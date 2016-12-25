Источник: пропавший с радаров самолет выполнял в Сочи дозаправку

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Самолет Минобороны, пропавший с радаров, выполнял в Сочи дозаправку, туда он прибыл из подмосковного Чкаловска, сообщает источник в силовых структурах.

На борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа.

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