В обесточенный поселок в Хабаровском крае вылетел вертолет со спасателями

ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Вертолет Ми-8 со спасателями и властями вылетел в воскресенье в поселок Нелькан в Хабаровском крае, где из-за пожара на дизельной электростанции произошло отключение энергоснабжения, сообщил региональный главк МЧС РФ.

Утром 25 декабря поступило сообщение о пожаре на дизельной электростанции в поселке Нелькан Аяно-Майского муниципального района, в результате чего произошло отключение энергоснабжения.

"В 12.36 хбр 25 декабря 2016 года в поселок Нелькан вылетел вертолет МИ-8 с оперативными группами администрации муниципального района и Аяно-Майского пожарно-спасательного гарнизона на борту. Данным бортом также доставляются дизельные генераторы, тепловые пушки, газовые плитки с запасными баллонами и свечи, которые будут розданы малоимущему населению", — говорится в сообщении.

Отопление в домах поселка печное. Обеспечено отопление всех социально-значимых объектов. В настоящий момент в здании дизельной электростанции тушат очаги возгорания и разбирают конструкции. Предварительная площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.