В Пятигорске без отопления остались восемь домой из-за отключения котельных

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Восемнадцать жилых домов остались без отопления в Пятигорске из-за отключения котельных, сообщается на сайте ГУМЧС по Ставропольскому краю в субботу.

"В Пятигорске приостановлена работа двух котельных: котельная "Баня №5 " по улице Набережная (под отключение попали 12 жилых пятиэтажных домов по улицам 1-я Набережная, Заречная, Луговая и детский сад №4), котельная "Н. Подкумский" по улице Зубалова (под отключение попали шесть домов, детский сад №10 и средняя школа №24", — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Отмечается также, что ремонтные работы проводятся силами ООО "Пятигорсктеплосервис".

По данным сервиса "Яндекс.погода", в Пятигорске на данный момент температура упала до уровня —5 градусов по Цельсию. Ожидается, что ночью похолодает до —9.