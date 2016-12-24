В Челябинской области при пожаре погибла семья из трех человек

ЧЕЛЯБИНСК, 24 дек – РИА Новости. Семья из трех человек – родители и семилетний ребенок — погибла при пожаре в субботу в городе Копейск Челябинской области, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.

"Сегодня утром на пульт диспетчера 36-й пожарно-спасательной части поступил звонок о задымлении в восьмиквартирном одноэтажном бараке по улице Пухлякова в Копейске. В горевшей квартире жила семья из трех человек. Пожарные проникли в квартиру через окно, где у окна нашли тело мужчины 1977 года рождения, в той же комнате на матрасе были обнаружены женщина 1979 года рождения и ее семилетняя дочь. Они крепко спали и отравились продуктами горения", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении, уточняет ведомство.

Как сообщает следственное управление СКР по региону, по данному факту следственные органы СКР по Челябинской области организовали доследственную проверку.

По мнению следствия, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.