Во Владикавказе от отравления угарным газом погибли четыре человека

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Тела двух женщин и двух детей были обнаружены в частном доме во Владикавказе, они могли отравиться угарным газом от печки, которую использовали как обогреватель, сообщает СУ СКР по Северной Осетии.

По данным следователей, вечером 23 декабря в одном из частных домов садоводческого товарищества "Учитель" во Владикавказе были обнаружены тела двух родных сестер 1980 и 1983 годов рождения, а также детей двух и шести лет.

"По данному факту… организована доследственная проверка. По предварительным данным, семья из четырех человек отравилась угарным газом от печки, которую использовали в качестве обогревателя", — говорится в сообщении.