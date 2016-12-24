На Кубани нашли двух подростков, сбежавших из школы-интерната

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Полицейские разыскали двух подростков, сбежавших из школы-интерната на Кубани, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, ориентировки на розыск 14-летних мальчиков были направлены всем дежурным нарядам полиции края. Полицейские совместно с работниками районной администрации, а также общественными деятелями вышли на поиски пропавших детей.
"В ходе поисковых мероприятий подростков обнаружили на территории заброшенной фермы в станице Николаевской Успенского района", — добавили в ведомстве.
Мальчики были доставлены в отдел МВД России по Успенскому району. С ними провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних.