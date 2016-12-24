На трассе в Кабардино-Балкарии опрокинулась машина, три человека погибли

НАЛЬЧИК, 24 дек – РИА Новости. Три человека погибли в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное управление МВД.

"В пятницу на автодороге Малка-Ингушли в Зольском районе 25-летний житель города Нарткала, находившийся за рулем автомашины "ВАЗ-211340", не справился с управлением, съехал с проезжей части и допустил опрокидывание транспортного средства", — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и два его пассажира – 26-летний житель селения Малка и 22-летний житель селения Нижний Куркужин — скончались на месте происшествия от полученных травм.

"Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего", — отмечает МВД.