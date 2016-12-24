В Краснодарском крае более 13 тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Электроснабжение трех населенных пунктов с населением более 13 тысяч человек нарушено в субботу утром в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает региональное ГУМЧС.

"В 09.10 24 декабря от ОД ЕДДС Темрюкского района поступила информация о том, что произошло отключение электроэнергии. В зону отключения попало частично три населенных пункта Темрюкского района с населением 13600 человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что водоснабжение и теплоснабжение частных домовладений не нарушено.