Керченская переправа приостановила работу из-за тумана

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости. Керченская паромная переправа временно приостановила работу из-за сильного тумана, сообщает крымское управление МЧС России.

"Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман)", — говорится в сообщении.

Спасатели просят следить за изменениями в работе переправы в онлайн-режиме на официальном сайте компании-оператора "Морская дирекция".

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время через пролив строится мост, который будет самым протяженным в России.

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