В Москве почти 40 подразделений МЧС направлены на тушение пожара в ангаре

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Уже 39 подразделений МЧС высланы на тушение пожара в ангаре на юго-востоке Москвы, площадь которого достигла 1 тысячи квадратных метров, сообщает столичный главк МЧС России.

Ранее сообщалось, что "загорание происходит в строении ангарного типа на территории промзоны, сведений о пострадавших не поступало". Были спасены четыре человека. В 23.19 мск пожар был локализован.

"Всего к месту пожара высланы 39 подразделений (136 человек личного состава)", — сообщает ведомство в Twitter.

Уточняется, что на месте пожара "работает лаборатория ГУ МЧС России по городу Москве". В МЧС сообщили, что в районе пожара превышений вредных примесей в воздухе не зафиксировано.

Кроме того, МЧС уточнило адрес горящего объекта, сообщив, что возгорание произошло по адресу Басовская улица 16. Ранее сообщалось, что пожар начался по адресу Перовское шоссе 10 корпус 1 (напротив).