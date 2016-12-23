Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы локализован

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы локализован, сообщает столичный главк МЧС России.

Ранее сообщалось, что пожар начался по адресу Перовское шоссе, 10, корпус 1 (напротив). Было установлено, что "загорание происходит в строении ангарного типа на территории промзоны, сведений о пострадавших не поступало". Были спасены четыре человека. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров.

Принятыми мерами в 23:19 пожар локализован. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 23 декабря 2016 г.

​"Принятыми мерами в 23:19 пожар локализован", — сообщает ведомство в микроблоге в Twitter.