МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы локализован, сообщает столичный главк МЧС России.
Ранее сообщалось, что пожар начался по адресу Перовское шоссе, 10, корпус 1 (напротив). Было установлено, что "загорание происходит в строении ангарного типа на территории промзоны, сведений о пострадавших не поступало". Были спасены четыре человека. Площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров.
Принятыми мерами в 23:19 пожар локализован.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 23 декабря 2016 г.
"Принятыми мерами в 23:19 пожар локализован", — сообщает ведомство в микроблоге в Twitter.