Портовые службы Керчи помогли терпящему бедствие турецкому судну

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Портовые службы Керчи помогли терпящему бедствие в Черном море турецкому гражданскому судну, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

"Портовые службы Керчи помогли терпящему бедствие гражданскому судну. Российские специалисты оперативно откликнулись на сигнал SOS и доставили судно в порт. Троим членам экипажа требуется медицинская помощь от переохлаждения", — сказал Бальбек.

По его словам, экипаж судна "River Eregly", состоящий из шести граждан Турции, потерпел бедствие из-за поломки двигателя. Не имея возможности устранить неполадки, моряки послали сигнал SOS. К тому времени экипаж был серьезно переохлажден.

"Спасение утопающих на море — это кодекс чести для любой морской державы. Российские портовые службы сразу же на месте ознакомились с ситуацией, доставили судно в порт, троих членов экипажа отвезли в больницу. Сейчас наши технические службы разбираются, что произошло с силовой установкой корабля, им будет оказана всячески помощь", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, пока неизвестно, сколько судно пробудет в порту Керчи.

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