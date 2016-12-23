Площадь пожара в ангаре на востоке Москвы достигла тысячи квадратных метров

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Площадь пожара в ангаре на юго-востоке Москвы достигла 1 тысячи квадратных метров, сообщает столичный главк МЧС России.

Ранее сообщалось, что пожар начался по адресу Перовское шоссе, 10, корпус 1 (напротив). Было установлено, что "загорание происходит в строении ангарного типа, на территории промзоны, сведений о пострадавших не поступало". Были спасены четыре человека. Площадь пожара первоначально составляла 300 квадратных метров.

На данный момент площадь пожара составляет порядка 1000 кв.метров.

Информация уточняется. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 23 декабря 2016 г.

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