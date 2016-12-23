На юго-востоке Москвы горит ангар

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. На юго-востоке Москвы на площади 300 квадратных метров горит ангар, сообщает в пятницу столичный главк МЧС РФ.

"В 21:40 поступило сообщение о загорании по адресу: Перовское шоссе, 10, корпус 1 (напротив)", — говорится в сообщении ГУМЧС в микроблоге в Twitter.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что загорание происходит в строении ангарного типа. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 23 декабря 2016 г. Что горит и площадь — уточняется.



Загорание происходит на территории промзоны.



Сведений о пострадавших не поступало. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 23 декабря 2016 г. По предварительной информации — площадь пожара составляет 300 кв.метров. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 23 декабря 2016 г.

​Отмечается, что при помощи автолестницы были спасены четыре человека.

"Со слов охраны, людей в здании нет", — добавляет ведомство.