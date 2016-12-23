В новой Москве при пожаре в бытовках пострадали четверо рабочих

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Четыре человека пострадали, по предварительным данным, в результате пожара в строительных бытовках в новой Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"В поселении Десеновское на территории строительства участка Калужского шоссе загорелись две металлические бытовки на площади 20 квадратных метров. Пострадали четверо рабочих, их госпитализировали в институт Склифосовского", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, пожар уже ликвидирован. Обстоятельства возгорания выясняются.