В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за отравления 40 детей в школе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 дек — РИА Новости. Следователи в Пермском крае возбудило уголовное дело после отравления 40 учащихся одной из школ региона, сообщила в пятницу региональная прокуратура.

Двадцать второго ноября после обеда в школе №121 города Верещагино Пермского края с признаками пищевого отравления в больницу обратились 40 детей. Из них 27 учащихся вторых-четвертых классов были госпитализированы с диагнозом "острый энтероколит", остальные направлены на амбулаторное лечение.

Прокуратура по данному факту организовала проверку и установила, что еду в школу поставляет муниципальное предприятие "Верещагинский комбинат детского питания". Региональный Роспотребнадзор после произошедшего признал предприятие нарушившим санитарно-эпидемиологические требования и приостановил его деятельность на 30 суток, а ряд сотрудников пищеблока временно отстранил от работы.

"По итогам проверки прокурор также направил материалы в СУ СК РФ по Пермскому краю для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства. В настоящее время возбуждено уголовное дело о производстве либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", — сообщает прокуратура.