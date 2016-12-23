СК возбудил дело после нападения неизвестного с ножом на ребенка в Армавире

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после нападения неизвестного с ножом на ребенка в Армавире Краснодарского края, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

По предварительным данным СК, неизвестный подошел к малолетнему мальчику на улице Лермонтова и ударил его ножом в область грудной клетки. Затем, считает следствие, он повалил ребенка на землю и попытался нанести еще один удар, но мальчик стал активно сопротивляться и звать на помощь, после чего нападавший скрылся.

Отмечается, что мальчику удалось самостоятельно связаться с отцом и сообщить ему о случившемся. По приезде медицинская бригада доставила ребенка в больницу, где он был прооперирован. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "покушение на убийство малолетнего", — говорится в сообщении.