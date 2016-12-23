В Петербурге проверяют обстоятельства инцидента с сотрудником "Коммерсанта"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с внештатным фотокорреспондентом издательского дома "Коммерсантъ" Давидом Френкелем в Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД России.

В начале декабря СМИ сообщали, что на внештатного фотокорреспондента издательского дома "Коммерсантъ" Давида Френкеля напал активист организации НОД, после чего фотографа доставили в полицию для написания заявления. Там, по его словам, ему была вызвана бригада скорой помощи, врач которой якобы начал его душить, а другие санитары — выворачивать пальцы и связывать. На сегодняшней пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть инцидент.

"Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по заявлению внештатного корреспондента ИД "Коммерсантъ" Давида Френкеля о совершенных в отношении него насильственных действиях", — сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские предварительно установили, что 11 декабря в центре Санкт-Петербурга у Френкеля, освещавшего мероприятие, возник конфликт с одним из его участников. После этого журналист сообщил в полицию о полученных телесных повреждениях и согласился с предложением правоохранителей проследовать в отдел полиции для подачи заявления.

"При опросе Френкеля по обстоятельствам случившегося заявитель стал выражать беспричинное беспокойство, а его поведение приобрело излишне эмоциональный и агрессивный характер. В связи с этим ответственным руководителем отдела полиции была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Прибывшие медики с учетом состояния заявителя приняли решение о его иммобилизации. Через некоторое время Френкель почувствовал себя лучше и покинул отдел полиции вместе с приехавшим за ним отцом. Жалоб или претензий в адрес сотрудников полиции они не высказывали", — сообщили в ведомстве.

По данным МВД, через несколько дней в региональный главк ведомства поступило еще одно заявление от Френкеля, в котором он требует дать оценку действиям сотрудников полиции и медицинских работников. В соответствии с действующим законодательством данное заявление направлено для дальнейшей проверки в следственные органы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

"В связи с публикацией на ряде интернет-ресурсов видеозаписи инцидента из служебного помещения отдела полиции руководством главка принято решение о проведении служебной проверки", — подчеркнули в ведомстве.