Самолет "ЮТэйр" вернулся во "Внуково" из-за неисправности стойки шасси

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Самолет авиакомпании "ЮТэйр", вернувшийся в московский аэропорт Внуково из-за незакрытой стойки шасси, благополучно приземлился, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.

Ранее СМИ сообщили, что во "Внуково" экстренно возвращается Boeing-737, вылетевший в Минеральные Воды.

"У самолета, направляющегося на Минеральные Воды, не закрылась стойка шасси, он вернулся и благополучно сел", — сообщил источник. Авиакомпания приняла решение использовать резервный борт, добавил он.

В пресс-службе "ЮТэйр" подтвердили сообщение об инциденте.

"Во время выполнения рейса сработал датчик, сигнализирующий о неисправности одной из систем воздушного судна. В рамках исполнения регламентов по безопасности полетов командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка прошла на аэродроме Внуково в штатном режиме", — пояснили в пресс-службе "ЮТэйр".

"Пассажиры будут пересажены на резервное воздушное судно, которое в настоящий момент уже готовится к вылету и ориентировочно вылетит через час. Причины срабатывания датчика установит техническая комиссия", — отметили там же.