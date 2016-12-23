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Происшествия

Против замглавы иркутского Роспотребнадзора возбудили дело о халатности

Тема:
Массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске (146)
19:0823.12.2016
(обновлено: 19:24 23.12.2016)
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Реанимационно-анестезиологическое отделение Иркутской городской клинической больницы № 3, в которой проходят лечение люди, отравившиеся суррогатным алкоголем. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. После массового отравления в Иркутске возбуждено уголовное дело о халатности в отношении замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова, сообщила в пятницу журналистам и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко.

Как можно бороться с контрафактным алкоголем?
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Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. За несколько дней количество погибших достигло 75 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. Всего по делу о контрафактном "Боярышнике" в Иркутске были задержаны 19 человек.

"В ходе расследования этого уголовного дела выявлены признаки еще одного преступления – халатности, в действиях заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области Михаила Лужнова", — сказала Петренко.

По ее словам, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем. Архивное фото
© Fotolia/ Photographee.eu
Эксперт рассказал, как можно добиться снижения алкоголизма

"Установлено, что с мая текущего года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области указанной спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн "Боярышник". Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов", — добавила Петренко.

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Происшествия
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3 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Grey_Hanter
    Чиновники ВСЕГДА виноваты во всех трагедиях, но законы вывернуть надо! чтобы доказать их халатность и вредительство: бездействие или противодействие здравому смыслу. Слишком много зависит от местных чиновников. Государственная власть не поможет, если не изменить систему контроля за чиновничьим бездельем за народные деньги!
    08:46
    24.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • zvayich
    за халатность пора ДПСников и ГИБДДэшников наказывать!
    дороги без разметки, нет дорожных знаков, а они утверждают что надо "мысленно представить себе" движение по полосам! например Я считаю - Дорога с односторонним движением! И что?!
    Я в прокуратуру написал Заявление - я вы?!
    04:49
    24.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Grey_Hanter
    Чиновники ВСЕГДА виноваты во всех трагедиях, но законы вывернуть надо! чтобы доказать их халатность и вредительство: бездействие или противодействие здравому смыслу. Слишком много зависит от местных чиновников. Государственная власть не поможет, если не изменить систему контроля за чиновничьим бездельем за народные деньги!
    08:46
    24.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Вась Вась
    75 трупов = один зам. регионального управления Роспотребнадзора Лужнов Не верю!!!
    11:31
    24.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Вась Вась
    "Как можно бороться с контрафактным алкоголем?"
    Обеспечить запрет на использование метанола в любых бытовых жидкостях (даже для мойки ванн и "стекломой" для машин), под уголовную ответственность. Медицинские настойки продавать исключительно в аптеках по 30 мл , не более одного пузырька в руки. Снизить цену на водку, а также ввести в оборот дешёвые сорта в бутылках по 150-250 мл. Обязательно посадить (надолго) всю цепочку иркутских "виноделов", "крышу" и всех причастных к продаже в России метанола под маркой этилового спирта. Запретить аппараты по продаже боярышника (и других аналогичных настоек).
    12:07
    24.12.2016
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