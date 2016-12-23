Против замглавы иркутского Роспотребнадзора возбудили дело о халатности

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. После массового отравления в Иркутске возбуждено уголовное дело о халатности в отношении замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова, сообщила в пятницу журналистам и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко.

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Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. За несколько дней количество погибших достигло 75 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. Всего по делу о контрафактном "Боярышнике" в Иркутске были задержаны 19 человек.

"В ходе расследования этого уголовного дела выявлены признаки еще одного преступления – халатности, в действиях заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области Михаила Лужнова", — сказала Петренко.

По ее словам, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

"Установлено, что с мая текущего года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной реализации на территории Иркутской области указанной спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн "Боярышник". Лужнов, как полагает следствие, не предпринял необходимых мер по проверке указанных в обращении фактов", — добавила Петренко.