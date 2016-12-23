Против замглавы контрольного комитета Карелии возбудили уголовное дело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заместителя председателя государственного контрольного комитета Карелии, подозреваемого в получении взятки, сообщает республиканское СУСК РФ.

По версии следствия, с 23 октября по 22 декабря 2016 года подозреваемый получил от представителя общества с ограниченной ответственностью взятку в общей сумме 70 тысяч рублей за освобождение от административной ответственности за совершение правонарушения в сфере контроля за оборотом алкогольной продукции, а также за покровительство в осуществлении предпринимательской деятельности.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя государственного контрольного комитета республики Карелия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", — говорится в сообщении.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия.

В свою очередь глава Карелии Александр Худилайнен заявил, что правительство республики окажет следствию необходимое содействие. "Не вмешиваясь в ход расследования, считаю необходимым заявить следующее: последовательная борьба с коррупцией является приоритетным направлением в обеспечении оптимальной и эффективной системы государственного управления в республике Карелия. В этой работе нет и не будет поблажек и снисхождения ни к кому, какими бы полномочиями не обладали должностные лица, преступившие закон", — цитирует слова Худилайнена его пресс-секретарь.

Он также поручил руководителю администрации главы республики провести комплексную проверку деятельности государственного контрольного комитета Карелии.