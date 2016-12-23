Глав трех ростовских стройфирм подозревают в хищении средств 334 дольщиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Уголовное дело возбуждено в отношении директоров трех строительных фирм, подозреваемых в хищении средств 334 дольщиков строительства четырех многоквартирных домов в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.

"По версии следствия, директора ООО "Рубин", ООО "Донской альянс" и ООО "Строй Старт" с 2014 года по 2016 год, желая присвоить денежные средства в особо крупном размере, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, заключили с гражданами в количестве не менее 334 человек договоры о долевом участии в строительстве четырех многоквартирных жилых домов в Ростове-на-Дону. Прокуратурой города признано законным решение следственного органа о возбуждении уголовного дела в отношении трех руководителей строительных организаций по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", — пояснили в прокуратуре.

В ведомстве сообщают, что дольщики передали строительным фирмам деньги в счет оплаты стоимости квартир на общую сумму более 700 миллионов рублей. По версии следствия, большая часть денежных средств переведена на банковские счета аффилированной организации, однако на данный момент два дома построены меньше чем на 50%, еще по двум строительство не начиналось.

В настоящее время по уголовному делу ведется расследование, его ход и результаты контролируются прокуратурой. Каждому из подозреваемых грозит до 10 лет лишения свободы.

Одно из самым громких дел о предполагаемом обмане участников долевого строительства в регионе связано со строительным концерном "Вант", бывший глава которого обвиняется в хищении более 300 миллионов рублей у дольщиков. По версии следствия, Чабанов, являясь генеральным директором строительного концерна "Вант" и одновременно фактическим руководителем еще трех строительных фирм, в течение почти четырех лет при пособничестве других лиц похитил у 200 дольщиков не менее 301,9 миллиона рублей, полученных для долевого строительства пяти многоквартирных домов.