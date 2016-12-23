В администрации Иркутской области проводят следствие по делу о "Боярышнике"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. По делу о массовом отравлении людей "Боярышником" проводятся дополнительные следственные действия в администрации Иркутской области, сообщила в пятницу журналистам и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК России Светлана Петренко.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. За несколько дней количество погибших достигло 75 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. Всего по делу о контрафактном "Боярышнике" в Иркутске были задержаны 13 человек.

"Проводятся дополнительные следственные действия в администрации Иркутской области", — сказала Петренко.

Она также добавила, что в настоящее время готовятся материалы для принятия процессуальных решений в отношении иных должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов региона.