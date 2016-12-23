В Челябинске оштрафовали заведующую детсадом, где давали червивый суп

ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек — РИА Новости. Заведующая и медработник детсада №370 в Челябинске, где готовили пищу с личинками, заплатят по 3 тысячи рублей штрафа за нарушение санитарных норм, сообщила в пятницу прокуратура региона.

Ранее мама ребенка, посещающего детсад №370, Ольга Шурупова написала на своем аккаунте в ВКонтакте, что родители других детей в конце октября выслали ей фото супа, в котором якобы видны черви. По словам ее сына, воспитатели сказали им "выловить и есть". Женщина отмечает, что воспитателя младшей группы, отказавшегося кормить этим детей, якобы уволили, а проведенное родителями расследование показало, что это был не единичный случай.

После прокурорской проверки в отношении заведующей и медсестры детсада были возбуждены дела об административных правонарушениях. В адрес начальника управления образования Челябинска внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении руководителя детсада к дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемой должности.

"Прокуратурой установлено, что должностные лица детсада при приготовлении пищи использовали крупу с личинками пищевой моли. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей юрлицо, заведующая и медсестра образовательной организации по постановлению прокурора привлечены к административной ответственности в виде штрафов. От занимаемых должностей освобождены и уволены непосредственные виновники случившегося — повар и шеф-повар детсада…. Дошкольное учреждение подвергнуто наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, руководитель и работник детского сада — по 3 тысячи рублей каждый", — говорится в сообщении прокуратуры.

Также председателем комитета по делам образования Челябинска и заведующей детским учреждением приняты меры к устранению нарушений закона, кроме того, два должностных лица – заведующая и кладовщик — привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора, добавляет прокуратура.