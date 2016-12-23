По делу об отравлении "Боярышником" в Иркутске задержали 19 человек

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. По делу о массовом отравлении "Боярышником" в Иркутске задержаны 19 человек, рассказала журналистам и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, всего зафиксировано 122 случая отравления метанолом. После употребления "Боярышника" погибли 74 человека, 31 пострадавший находится в больнице.

В рамках расследования следователи совместно с сотрудниками полиции обнаружили склад метилового спирта, использовавшегося при изготовлении отравленной продукции.

"Изъято более 10 тонн продукта и более 6 тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя. Кроме того, на данный момент выявлены и перекрыты все каналы распространения "Боярышника", — добавила Петренко.

Кроме того, следственные действия проводятся в администрации Иркутской области. Возбуждено уголовное дело о халатности в отношении замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова.

Массовое отравление поддельным "Боярышником" произошло в Иркутске в выходные. По словам президента Владимира Путина, к подобным трагедиям приводят низкие акцизы на спиртосодержащие средств. В Кабмине заявили, что в ближайшее время будут приняты законопроекты об ужесточении оборота такой продукции.