По делу об отравлении "Боярышником" в Иркутске задержали 19 человек

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. По делу о массовом отравлении "Боярышником" в Иркутске задержаны 19 человек, рассказала журналистам и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета Светлана Петренко.
В рамках расследования следователи совместно с сотрудниками полиции обнаружили склад метилового спирта, использовавшегося при изготовлении отравленной продукции.
"Изъято более 10 тонн продукта и более 6 тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя. Кроме того, на данный момент выявлены и перекрыты все каналы распространения "Боярышника", — добавила Петренко.
Массовое отравление поддельным "Боярышником" произошло в Иркутске в выходные. По словам президента Владимира Путина, к подобным трагедиям приводят низкие акцизы на спиртосодержащие средств. В Кабмине заявили, что в ближайшее время будут приняты законопроекты об ужесточении оборота такой продукции.