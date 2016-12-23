СК настаивает на аресте чиновнка свердловского министерства госимущества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении задержанного ранее директора департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Игоря Разунина меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщается в пятницу на сайте СК РФ.

Как сообщалось ранее со ссылкой на представителя МУГИСО, чиновника задержали вечером в четверг прямо на рабочем месте. По данным СК, Разунин задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям УК РФ "получение взятки" и "дача взятки".

"В настоящее время Разунин задержан и следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", — говорится в сообщении следствия.

По данным следствия, директор департамента через посредника получил взятку в крупном размере от бизнесмена, занимающегося предпринимательской деятельностью в сфере размещения наружной рекламы на территории Екатеринбурга.