В Курске вынесли приговор виновнику ДТП с гражданами Украины

ВОРОНЕЖ, 23 дек — РИА Новости. Суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам колонии-поселения водителя микроавтобуса из Украины, который попал в аварию в Курской области, в результате чего погибли шесть человек и еще шесть получили травмы, сообщает в пятницу прокуратура области.

ДТП на автодороге "М-2 Крым" в Фатежском районе Курской области вблизи поселка Верхний Любаж произошло 23 июня. Микроавтобус Mercedes Sprinter с маршрутной вывеской "Днепропетровск — Москва" выехал на встречную полосу, задел по касательной ехавший навстречу грузовик Scania и врезался в двигавшийся следом за Scania грузовик DAF. Всего в микроавтобусе находились 12 человек, все они — граждане Украины, которые направлялись в Москву из Днепра.

Пять человек погибли на месте, семеро, в том числе мальчик 2006 года рождения и 34-летний водитель автобуса, были доставлены в больницу. Одна из женщин скончалась после операции. По факту аварии полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Водитель микроавтобуса был взят под стражу.

"Фатежский районный суд Курской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего гражданина Украины… Суд признал его виновным… и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", — говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, микроавтобус ехал со скоростью 90 километров в час. Выполняя маневр обгона, водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где "допустил столкновение с автопоездом в составе нескольких грузовых автомобилей с прицепами".

Как ранее рассказал РИА Новости официальный представитель УМВД области, автобус изначально предназначался для грузоперевозок, но был переделан кустарным способом для транспортировки пассажиров. В итоге от удара сиденья в салоне вырвало, и сидевшие на них пассажиры вылетели из автобуса.

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