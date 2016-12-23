В Петербурге возбудили дело против планировавшего взрыв в Новгороде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Управление следственного комитета Петербурга возбудило уголовное дело в отношении осужденного в 2010 году за подготовку подрыва стены Новгородского кремля Владимира Тимошенко о разжигании ненависти и вражды, сообщил РИА Новости в пятницу старший помощник руководителя ведомства Сергей Капитонов.

По данным СК, уроженец Кисловодска 1973 года рождения Владимир Тимошенко не позднее января 2015 года попросил свою знакомую опубликовать в одной из открытых групп социальной сети "Вконтакте" текст, содержащий высказывания, направленные на возбуждение вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов. Ведомство отмечает, что сама женщина не была осведомлена о преступном умысле Тимошенко.

"В настоящее время Тимошенко задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения", — сказал Капитонов.

Тимошенко в 2010 году был осужден на пять с половиной лет строгого режима за подготовку подрыва стены Новгородского кремля во время проведения в Великом Новгороде Ганзейских дней нового времени.

Как сообщала Генпрокуратура, "целью его действий явилось желание обратить на себя внимание как на борца за интересы русских в России, объединение всех радикальных политических организаций и воздействие на принятие органами власти РФ решений, отвечающих его мировоззрению".

Тимошенко был задержан в июне 2009 года. В квартирах задержанного в Великом Новгороде и Кисловодске были обнаружены самодельные взрывные устройства и пособия по их изготовлению, взрывчатка, боеприпасы, альпинистское снаряжение, приспособления и материалы для маскировки и снайперской стрельбы, пневматическое и холодное оружие, материалы экстремистской направленности.