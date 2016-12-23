В Санкт-Петербурге выявили незаконное производство алкоголя

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Масштабная проверка по выявлению незаконного производства и оборота алкогольной продукции проходит в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

"Двадцать третьего декабря представителями Росалкогольрегулирования совместно с сотрудниками первого отдела управления "К" СЭБ ФСБ России и УЭБиПК по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводятся проверки по выявленным ранее местам производства и оборота контрафактного алкоголя", — говорится в сообщении.

Так, в ходе проверки было обнаружено незаконное производство алкогольной продукции во Фрунзенском районе, нелегальный розлив винодельческой продукции с различными наименованиями осуществлялся на Софийской улице. Обнаружено более 40 тысяч бутылок готовой продукции, которая маркирована поддельными федеральными специальными марками.

Также в ходе проверки были обнаружены складские помещения с поддельной водкой в Выборгском районе. Отмечается, что контрольные мероприятия продолжаются.