Троих фигурантов по делу о "Боярышнике" отправлили под домашний арест

КРАСНОЯРСК/ИРКУТСК, 23 дек — РИА Новости. Ленинский районный суд Иркутска отправил под домашний арест еще трех фигурантов дела о производстве и распространении контрафактного спиртосодержащего средства "Боярышник", один взят под стражу, сообщил РИА Новости представитель суда.

Всего по делу о контрафактном "Боярышнике" в Иркутске были задержаны 13 человек. В четверг под домашний арест отправлено двое подозреваемых. Ранее в пятницу шесть фигурантов были отправлены под домашний арест.

"Принято решение определить меру пресечения трем фигурантам — домашний арест, а одного взять под стражу", — сказал собеседник агентства.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в минувшие выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.

По данным Минздрава области, на утро пятницы в больницах Иркутска находятся 19 человек. 27 выписаны. С 18 по 23 декабря в результате отравления пострадал 121 человек, погибли 75 человек.