Защита осужденной за госизмену Севастиди планирует обжаловать приговор

КРАСНОДАР, 23 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Защита приговоренной к семи годам колонии за госизмену из-за SMS знакомому из Грузии о российской военной технике Оксаны Севастиди намерена обжаловать приговор, сообщили РИА Новости в неформальном объединении юристов и журналистов "Команде 29".

"Оксана Севастиди подала жалобу на своего предыдущего адвоката за пропуск сроков подачи апелляции в краснодарскую коллегию адвокатов с целью восстановить эти сроки. Пока мы ждем ответа", – сказал собеседник агентства.

По его словам, после того, как они дождутся ответа, и сроки подачи апелляции будут восстановлены, они смогут обжаловать приговор.

Ранее адвокат Иван Павлов сообщил, что несмотря на то, что приговор в отношении обвиняемой Краснодарский суд вынес еще в марте, известно о нем стало только к декабрю. Защитник уточнил, что вступил в дело в конце ноября, он намерен добиваться восстановления сроков подачи апелляционной жалобы на приговор, после чего планирует обжаловать приговор.

В пятницу президент России Владимир Путин назвал "достаточно жестким подходом" семилетний приговор жительнице Сочи Оксане Севастиди за госизмену из-за SMS знакомому из Грузии о российской военной технике.