Путин назвал отравление "Боярышником" в Иркутске страшным безобразием

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Президент РФ Владимир Путин назвал отравление людей спиртосодержащим средством "Боярышник" в Иркутской области ужасной трагедией, добавив, что местные контролирующие органы не предотвратили это преступление.

"То, что происходит в Иркутске — ужасная трагедия. Просто нет слов. И страшное безобразие, поскольку контролирующие и прочие органы, которые должны были за этим следить, не предотвратили этой трагедии", — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Ряд граждан, причем иностранного государства, организовали работу по производству этих препаратов для очистки ванн и использовали спирт, который не является ядом. Но один из деятелей этой группы решил отдельно заработать. Я думаю, не понимая реально, что он делает, раздобыл где-то вот этот технический спирт и использовал его", — добавил он.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. За несколько дней количество погибших достигло 75 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. Всего по делу о контрафактном "Боярышнике" в Иркутске были задержаны 13 человек.