У иностранца, умершего в торговом центре в Москве, не нашли следов насилия

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Медики не обнаружили признаков насильственной смерти у гражданина Китая, который умер в торговом центре в московском районе Люблино, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Москве.

В пятницу источник в правоохранительных органах столицы сообщал, что тело, предположительно, гражданина Китая обнаружили в четверг вечером в торговом центре "Москва" на Тихорецком бульваре. Было подозрение, что мужчина, арендовавший помещение в этом центре, погиб после нападения неизвестных. Позже пресс-атташе дипмиссии КНР Гоу Юнхай подтвердил сам факт гибели китайского гражданина, уточнив, что посольство уже связалось с его родственниками для отправки тела на родину.

"Версия об убийстве мужчины безосновательна. Прибывшие по вызову медики службы "03" констатировали смерть мужчины, отметив отсутствие внешних признаков насильственной смерти", — сказал собеседник агентства, добавив, что тело отправили в морг на вскрытие.