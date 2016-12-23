Под Челябинском нашли мужчину, заблудившегося в лесу в мороз

ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек – РИА Новости. Сотрудники пожарной охраны спасли жителя Челябинской области, заблудившегося ночью в лесу в 30-градусный мороз, сообщила пресс-служба противопожарной службы региона.

"В 02.15 (00.15 мск) пятницы в пожарную часть №203 (поселок Мирный Чебаркульского района) поступило сообщение о том, что 42-летний житель поселка Тактыбай, находясь в нетрезвом состоянии, вышел из электропоезда раньше и потерялся в лесу. Он сумел дозвониться до жены. Дежурный караул выехал на поиски, и через 2 часа мужчина был найден", — говорится в сообщении.

Пожарные заметили среди деревьев костер — оказалось, что у потерявшегося мужчины были при себе спички. Выяснилось, что он работает в Челябинске, откуда ехал домой на последней электричке, но перепутал остановки и вышел на одну раньше, добавляется в сообщении.

В итоге мужчина лишь слегла отморозил руки, ему была оказана первая медицинская помощь, сообщает пресс-служба ведомства.