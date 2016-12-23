Под Челябинском нашли мужчину, заблудившегося в лесу в мороз

ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек – РИА Новости. Сотрудники пожарной охраны спасли жителя Челябинской области, заблудившегося ночью в лесу в 30-градусный мороз, сообщила пресс-служба противопожарной службы региона.
Пожарные заметили среди деревьев костер — оказалось, что у потерявшегося мужчины были при себе спички. Выяснилось, что он работает в Челябинске, откуда ехал домой на последней электричке, но перепутал остановки и вышел на одну раньше, добавляется в сообщении.
В итоге мужчина лишь слегла отморозил руки, ему была оказана первая медицинская помощь, сообщает пресс-служба ведомства.