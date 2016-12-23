Гражданин Франции лишился руки во время командировки в Пензу

САРАТОВ, 23 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Гражданин Франции лишился руки во время командировки на предприятие ОАО "Атмис-сахар" в городе Каменка Пензенской области; следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, сообщили СК РФ и гострудинспекция региона.

Как сообщает региональное управление СК, 13 декабря сотрудник промышленного отдела ООО "СДС" (Москва) находился на предприятии ОАО "Атмис-сахар" в городе Каменке Пензенской области по служебным вопросам, где в помещении жомопрессового отделения главного корпуса при ремонте и запуске ленточного транспортера произошла травматическая ампутация его руки.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пятницу в гострудинспекции региона, пострадавшим является гражданин Франции. "Он 18 декабря из областной больницы в Пензе переведен на родину во Францию", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что комиссия гострудинспекции на заседании в пятницу обсудит предварительные итоги расследования происшествия, в том числе причину и вероятного виновника инцидента.