Путин назвал "жестким подходом" приговор осужденной за госизмену Севастиди

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал "достаточно жестким подходом" семилетний приговор жительнице Сочи Оксане Севастиди за госизмену из-за SMS знакомому из Грузии о российской военной технике.

"Что касается судебного решения, то мне сложно его комментировать, потому что судебная власть – независимая ветвь власти в России так же, как во всех других цивилизованных странах", — сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, насколько суровым он считает приговор Севастиди.

"Но на мой взгляд, действительно, достаточно жесткий подход", — добавил он, уточнив, что не в курсе деталей дела.

"Постараюсь в этом разобраться, посмотреть на суть этих претензий, которые были к ней предъявлены в конечном итоге судебной инстанцией", — сообщил Путин.

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