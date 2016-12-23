В Краснодаре задержали семь авиарейсов

КРАСНОДАР, 23 дек — РИА Новости, Светлана Берило. На вылет из аэропорта Краснодара из-за тумана в пятницу было задержано семь рейсов, в ближайшее время ожидается возобновление полетов, сообщила пресс-служба компании "Базэл Аэро", управляющей аэропортами Краснодарского края.

"По данным на 13:30, на запасных аэродромах в Анапе, Минеральных водах и Сочи находятся пять самолетов. Четыре из них направлялись в Краснодар из Москвы, один — из Санкт-Петербурга", – говорится в сообщении.

Уточняется, что с учетом рейсов, находящихся на запасных аэродромах, на вылет из международного аэропорта Краснодара задержано семь рейсов: из них пять в Москву, и по одному в Санкт-Петербург и Ереван.

В компании добавили, что видимость в районе аэропорта Краснодара в настоящее время улучшилась. Ожидается, что в ближайшее время все задержанные рейсы будут обслужены.