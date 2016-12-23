В Еврейской автономной области четверо умерли после распития антифриза

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Следователи Еврейской автономной области начали доследственную проверку после смерти четырех мужчин в селе Калинино после распития ими антифриза, сообщается на сайте регионального СУСК.

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"Шестнадцатого декабря 2016 года один из погибших, который работал в сфере утилизации мусора на полигоне бытовых отходов, нашел на свалке пятилитровую канистру с красной жидкостью. Попробовав содержимое канистры, он решил, что оно пригодно для употребления в качестве алкоголя и принес ее с работы домой. Вечером того же дня он поделился находкой с приятелями, которые на протяжении почти двух дней употребляли найденную красную жидкость", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате у мужчин начались одинаковые симптомы: тошнота, слабость, сводило дыхание. Двое пострадавших были госпитализированы в больницу села Ленинское, где скончались, еще двое умерли дома.

В настоящее время проводятся проверки по факту преступлений "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", "убийство", "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".

Назначены судебно-медицинские исследования, по результатам которых будут точно установлены причины смертей. Изъятая жидкость направлена на химическое исследование. По предварительным данным, поступившим из ЭКЦ УМВД России по ЕАО, это был антифриз.

Ранее массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске. По последним данным, погибли 74 человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.