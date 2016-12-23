Минздрав хочет узнать имена чиновников, фигурирующих в деле компании Teva

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В российском Минздраве хотят узнать имена чиновников, фигурирующих в коррупционном деле израильской компании Teva, сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова журналистам.

Минюст США в четверг заявил, что крупнейший в мире производитель фармацевтических дженериков (лекарств без конкретных торговых марок) израильская компания Teva Pharmaceutical и ее стопроцентная российская "дочка" Teva LLC (Teva Russia) согласились на снятие уголовных обвинений и выплату штрафа более чем в 283 миллиона долларов в связи со схемами, включающими подкуп официальных лиц в России, на Украине и в Мексике. Еще 236 миллионов долларов две компании согласились выплатить по досудебному соглашению с американской Комиссией по ценным бумагам и рынкам.

Фармацевтическая компания Teva и ее российское подразделение заявили американским правоохранителям, что давали высокопоставленному российскому чиновнику взятки за помощь в продвижении своего лекарства в рамках госзакупок российского Минздрава, сообщал минюст США.

"Нас это информация привела в изумление, мы обратились в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы через Интерпол и через другие международные правовые ведомства получить эту информацию: фамилии этих чиновников, обстоятельства, при которых это было, либо пусть дадут опровержение. Мы надеемся, что эта ситуация будет прозрачно раскрыта и понятна в том числе россиянам", — сказала Скворцова.

"Потому что антикоррупционная деятельность — одна из составляющих деятельности Минздрава, и я горжусь своей командой и доверяю своим сотрудникам. И мне представить сложно, чтобы кто-то из работающих сейчас в министерстве здравоохранения, в том числе в сегменте лекарственных препаратов, позволил себе какие-то нарушения", — добавила министр.

По данным американских властей, взятки платились "высокопоставленному российскому чиновнику, чтобы тот с помощью своих полномочий увеличил продажи препарата копаксон — лекарства Teva от рассеянного склероза". В американском ведомстве добавили, что чиновник согласился лоббировать интересы Teva, несмотря на усилия российских властей по импортозамещению в этой сфере. Минюст США отмечает, что Teva заработала более 200 миллионов долларов прибыли на продажах копаксона российским госорганам, а российский чиновник заработал примерно 65 миллионов долларов незаконной прибыли путем завышенных норм прибыли.