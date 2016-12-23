В Ингушетии водитель врезался в забор, пытаясь скрыться от полиции

НАЛЬЧИК, 23 дек – РИА Новости. Житель столицы Ингушетии попал в больницу после того, как на своей машине врезался в забор, пытаясь скрыться от сотрудников полиции, сообщило региональное МВД.

"В четверг около 21.00 мск 19-летний житель Магаса, управляя автомашиной "ВАЗ-21074" при попытке уйти от преследования сотрудников госавтоинспекции на территории селения Экажево врезался в металлическую ограду. В результате столкновения водитель получил различные телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение больницы", — говорится в сообщении.

По данным МВД, при осмотре автомашины сотрудники полиции обнаружили два комплекта подложных государственных номеров, а также несколько капсул лекарственного препарата "Лирика" и назальный спрей "Санорин".

По данному факту проводится проверка.