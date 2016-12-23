Одного из фигурантов дела о "Боярышнике" заключили под стражу

КРАСНОЯРСК/ИРКУТСК, 23 дек — РИА Новости. Ленинский районный суд Иркутска взял под стражу одного фигуранта дела о производстве и распространении контрафактного спиртосодержащего средства "Боярышник", сообщил РИА Новости в пятницу представитель суда.

"Один из фигурантов взят под стражу. Шесть под домашним арестом. Одна женщина-инвалид отпущена под подписку о невыезде вчера. В данный момент рассматривается судом четыре дела", — сказал собеседник агентства.

Всего по делу о контрафактном "Боярышнике" в Иркутске были задержаны 13 человек. В среду суд продлил сроки задержания на 72 часа девяти задержанным. В четверг были рассмотрены материалы еще по четырем задержанным, под домашний арест отправлено двое подозреваемых. Ранее в пятницу четыре фигуранта отправлены под домашний арест.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. По последним данным, погибли 74 человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.