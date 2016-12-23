Роспотребнадзор проверяет уровень загрязнения воздуха в Барнауле

БАРНАУЛ, 23 дек — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора проверяют уровень загрязнения воздуха после пожара на радиозаводе в Барнауле, ликвидация которого продолжается уже несколько часов, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Специалисты Роспотребнадзора в настоящий момент работают на месте пожара, им предстоит определить уровень загрязнения воздуха", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожару присвоен третий ранг сложности, очаг возгорания удалось локализовать, но сам пожар еще не потушен.

"Площадь пожара уже превышает тысячу квадратов. На месте работают свыше 100 человек, 37 единиц техники. Привлекался пожарный поезд системы РЖД", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщалось, пожар вспыхнул около 7.00 (3.00 мск) в административном здании радиозавода. Из-за быстрого распространения огня здание в считанные минуты горело открытым огнем. Здание 1943 года постройки имеет сложную планировку, внутри находится много горючих материалов.