Путину жаль, что следствие не выяснило все обстоятельства убийства Маневича

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сожалеет о том, что до сих пор нет полной ясности в обстоятельствах гибели вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича.

Вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич был убит 18 августа 1997 года. На углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна автомобиль, в котором находился чиновник, был обстрелян из автомата. От полученных ранений Маневич скончался.

"К сожалению, до сих пор не ясны обстоятельства все убийства Михаила Маневича, с которыми меня связывали очень хорошие, добрые личные отношения. Ну не удается до конца этого сделать", – сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции в Москве.

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