СК назвал виновного во взрыве на Тамбовском пороховом заводе

ВОРОНЕЖ, 23 дек — РИА Новости. СК пришел к выводу, что взрыв на Тамбовском пороховом заводе, в результате которого погибли пять рабочих, произошел из-за нарушений правил охраны труда, допущенных мастером цеха, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

На Тамбовском пороховом заводе, который располагается в городе Котовске, в результате взрыва и пожара 11 марта 2016 года в цехе помески и укупорки пороха погибли пять человек, один получил ожоги 2-3 степени. СК возбудил по факту взрыва и пожара на заводе дело по статье "нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В ходе следствия отрабатываются три основные версии случившегося: нарушения в ходе технологического процесса укупорки пороха, неосторожные действия работников цеха, противоправные действия "третьих лиц".

"Как установлено следствием, 11 марта мастер производственного участка не обеспечила на участке соблюдение требований промышленной безопасности и трудовой дисциплины, должным образом не проверила состояние охраны труда на рабочих местах, не обеспечила контроль за наличием, исправным состоянием и правильностью применения работающими средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений, в частности, одним из учеников усреднителя, не запретив ему находиться на территории взрывоогнеопасного производства в одежде, содержащей синтетические волокна", — говорится в сообщении.

По данным следствия, этот ученик усреднителя был допущен мастером к самостоятельной работе еще до окончания периода стажировки и около 12.30 мск вместе с усреднителями и контролером находился в отделении помески и укупорки пороха. Там они, как сообщает следствие, по указанию мастера укупоривали порох в оцинкованные короба.

"Во время осуществления технологического процесса произошло действие разряда статического электричества, накопившегося на предметах одежды ученика усреднителя, содержащих синтетические волокна, от чего произошло воспламенение продукции", — констатирует следствие.

В результате взрыва и пожара было также разрушено одно из зданий завода, повреждены и уничтожены находящиеся в нем оборудование и готовая продукция. Ущерб предприятия от случившегося превысил 32 миллиона рублей. "В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечает следствие.