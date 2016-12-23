В Приамурье учредителя стройкомпании обвиняют в многомиллионной растрате

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 дек — РИА Новости. Учредителю ООО "Строительная компания "Городок" Александру Сакания предъявлено обвинение в растрате более 56 миллионов рублей участников долевого строительства и невыплате заработной платы, сообщает СУСК РФ по Амурской области.

По данным следствия, Сакания постоянно контролировал финансово-хозяйственную деятельностью "Городка" и дал указание директору компании не финансировать производство всех работ, необходимых для завершения строительства многоквартирного жилого дома в селе Чигири Благовещенского района Амурской области, а направить деньги дольщиков в пользу контрагентов компании, деятельность которых не связана со строительством дома.

"В результате этих действий, по имеющимся у следственных органов данным, на момент предъявления обвинения было растрачено на иные цели, не связанные со строительством, более 56 миллионов рублей, строительство жилого дома было приостановлено. Кроме этого, по указанию обвиняемого с января 2014 года по декабрь 2015 года работникам ООО "Строительная компания "Городок" выплачивалась заработная плата в размере ниже установленного на тот период времени федеральным законом минимального размера оплаты труда", — сообщает СУСК РФ по региону.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений.