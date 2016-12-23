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Происшествия

Владимирскую мэрию сочли виновной в допущении вечеринки в школьном бассейне

12:4423.12.2016
(обновлено: 12:59 23.12.2016)
513050
Владимирская область. Архивное фото
© РИА Новости. Юрий Кавер
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ВОРОНЕЖ, 23 дек — РИА Новости. Прокуратура пришла к выводу, что частная вечеринка в школьном бассейне во Владимире стала возможна из-за нарушений, допущенных при попустительстве городской администрации, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото: Следственный Комитет Российской Федерации
Во Владимире СК начал проверку данных о вечеринке в школьном бассейне
В начале декабря в интернете появилась датированная 5 ноября видеозапись частной вечеринки в бассейне школы № 42. На записи несколько мужчин распивают алкоголь в бассейне, в кадре также появляется девушка в купальнике, принимающая откровенные позы. Эта история вызвала в городе широкий резонанс. Проверку по факту случившегося начали и полиция, и следственное управление, и прокуратура. Надзорным ведомством, в частности, проверялись данные о законности сдачи в аренду муниципального имущества руководством образовательного учреждения.

"Выявлены нарушения в деятельности средней образовательной школы №42 областного центра. Установлено, что сотрудники ООО ЧОП "Стрела", осуществлявшие дежурство 05.11.2016 в вечернее время в учебном заведении, в нарушение требований федерального законодательства о частной охранной деятельности, допустили на объект охраны посторонних лиц, не проверив документы, удостоверяющие их личность и основания пребывания в клубно-спортивном комплексе (бассейне)", — говорится в сообщении.

В результате прокуратура внесла руководству ЧОПа охранного представление об устранении нарушений законодательства о частной охранной деятельности. По данным надзорного ведомства, полицией установлены и привлечены к административной ответственности участники вечеринки, которые распивали спиртное и курили в общественном месте.

Как информирует прокуратура, управление Роспотребнадзора по Владимирской области нашло в работе бассейна нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, нарушения касались контроля за качеством воды, контроля за паразитологическими показателями. Выяснилось также, что персонал бассейна не контролировал соблюдение посетителями правил пользования бассейном, а помещения школы — вовсе "использовались не по назначению".

Наконец, Роспотребнадзор выявил нарушения требований законодательства "об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Должностные лица учебного заведения были оштрафованы.

"Выявленные нарушения явились следствием ненадлежащей организации работы администрации города Владимира по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях", — отмечает прокуратура.

По результатам проверки в адрес главы городской администрации было внесено представление.

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Происшествия
Обсуждение
4 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Evgeny Kuzminov
    Правильно, нужно начинать сверху, а там далее вниз по цепочке, а не так как у нас обычно бывает.
    13:49
    23.12.2016
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  • Evgeny Kuzminov в ответ пользователю aikmeister425(показатьскрыть)
    aikmeister425, потому, что данная школа находится в подведомственности конкретного региона и конкретного органа исполнительной власти, заметьте, что никто не уволен из мэрии, а выписано предписание, на основании которого уже мэрия должна как исполнительный орган разобраться в виновности и наказать ответственных. Хотя, конечно на галочку мэрия будет взята. Далее должно следовать от мэрии в комитет образования региона, а из него уже в школу, в первую очередь наказание должно быть наложено на руководство школы и на того, кто организовал из детского муниципального образовательного учреждения притон, вплоть до увольнения по статье и (или) возбуждения уголовного или административного дела (смотря на каких условиях предоставлялся бассейн в аренду, но что-то мне подсказывает что не бесплатно). Находившиеся на территории школьного бассейна участники свое наказание понесли, они оштрафованы.
    15:48
    23.12.2016
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  • Valera Parafin
    Да, потому что всем плевать, на людей, на детей. Ничего не видят кроме себя. И эти "быдло-*люхи" из бассейна не имеют ничего в своей пустой кабине. Все хотят заработать, нажиться, поднять лавэ, неважно каким образом. Жаль, что все кто "наверху" забыли о обществе людском, как и само общество, лишь нажива в перспективе.
    13:21
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Evgeny Kuzminov
    Правильно, нужно начинать сверху, а там далее вниз по цепочке, а не так как у нас обычно бывает.
    13:49
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • aikmeister425 в ответ пользователю Evgeny Kuzminov(показатьскрыть)
    Evgeny Kuzminov, А почему тогда не президента сразу наказали?
    15:06
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Evgeny Kuzminov в ответ пользователю aikmeister425(показатьскрыть)
    aikmeister425, потому, что данная школа находится в подведомственности конкретного региона и конкретного органа исполнительной власти, заметьте, что никто не уволен из мэрии, а выписано предписание, на основании которого уже мэрия должна как исполнительный орган разобраться в виновности и наказать ответственных. Хотя, конечно на галочку мэрия будет взята. Далее должно следовать от мэрии в комитет образования региона, а из него уже в школу, в первую очередь наказание должно быть наложено на руководство школы и на того, кто организовал из детского муниципального образовательного учреждения притон, вплоть до увольнения по статье и (или) возбуждения уголовного или административного дела (смотря на каких условиях предоставлялся бассейн в аренду, но что-то мне подсказывает что не бесплатно). Находившиеся на территории школьного бассейна участники свое наказание понесли, они оштрафованы.
    15:48
    23.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • IGOSHA657
    Обычная "мутная" коммерция из служебного положения.Результат-как всегда: натоптали,накурили,виноватых нет!Кругом пытаются бомбить коррупцию,до нашего региона еще не доехали
    17:12
    23.12.2016
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