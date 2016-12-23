Владимирскую мэрию сочли виновной в допущении вечеринки в школьном бассейне

ВОРОНЕЖ, 23 дек — РИА Новости. Прокуратура пришла к выводу, что частная вечеринка в школьном бассейне во Владимире стала возможна из-за нарушений, допущенных при попустительстве городской администрации, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.

В начале декабря в интернете появилась датированная 5 ноября видеозапись частной вечеринки в бассейне школы № 42. На записи несколько мужчин распивают алкоголь в бассейне, в кадре также появляется девушка в купальнике, принимающая откровенные позы. Эта история вызвала в городе широкий резонанс. Проверку по факту случившегося начали и полиция, и следственное управление, и прокуратура. Надзорным ведомством, в частности, проверялись данные о законности сдачи в аренду муниципального имущества руководством образовательного учреждения.

"Выявлены нарушения в деятельности средней образовательной школы №42 областного центра. Установлено, что сотрудники ООО ЧОП "Стрела", осуществлявшие дежурство 05.11.2016 в вечернее время в учебном заведении, в нарушение требований федерального законодательства о частной охранной деятельности, допустили на объект охраны посторонних лиц, не проверив документы, удостоверяющие их личность и основания пребывания в клубно-спортивном комплексе (бассейне)", — говорится в сообщении.

В результате прокуратура внесла руководству ЧОПа охранного представление об устранении нарушений законодательства о частной охранной деятельности. По данным надзорного ведомства, полицией установлены и привлечены к административной ответственности участники вечеринки, которые распивали спиртное и курили в общественном месте.

Как информирует прокуратура, управление Роспотребнадзора по Владимирской области нашло в работе бассейна нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, нарушения касались контроля за качеством воды, контроля за паразитологическими показателями. Выяснилось также, что персонал бассейна не контролировал соблюдение посетителями правил пользования бассейном, а помещения школы — вовсе "использовались не по назначению".

Наконец, Роспотребнадзор выявил нарушения требований законодательства "об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Должностные лица учебного заведения были оштрафованы.

"Выявленные нарушения явились следствием ненадлежащей организации работы администрации города Владимира по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях", — отмечает прокуратура.

По результатам проверки в адрес главы городской администрации было внесено представление.