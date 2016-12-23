Путин не разговаривал с Улюкаевым перед его задержанием

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не разговаривал с экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым перед его задержанием и считает, что предоставленных следственными органами материалов достаточно для увольнения чиновника с формулировкой "утрата доверия".

"По поводу Улюкаева: я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал. Я считаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточно для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия", — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста, разговаривал ли президент с Улюкаевым, слышал ли его версию произошедшего.

"Во что это выльется (уголовное дело в отношении Улюкаева — ред.) в завершении мы посмотрим по результатам рассмотрения дела в суде. До этого каких-то предварительных выводов делать нецелесообразно и вредно", — добавил президент РФ.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Путин о коррупции и делах Улюкаева и Немцова

Следственный комитет РФ в ночь на 15 ноября сообщил о задержании Улюкаева. Как заявляет следствие, министр был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выдачу Минэкономразвития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". При этом само заключение министерства и сделку СК называет законными. Улюкаев вину в получении взятки не признает. Тем не менее, суд отправил его под домашний арест до 15 января, а президент Владимир Путин уволил с поста министра в связи с утратой доверия.

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