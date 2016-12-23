Путин согласен со всеми действиями следствия по делу Немцова

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что следит за всеми громкими, резонансными делами, в том числе за расследованием убийства политика Бориса Немцова, при этом поддерживает действия следствия в направлении выяснения обстоятельств произошедшего.

"Разумеется, я поддерживаю все, что делает следствие в направлении выявления всех обстоятельств, в выявлении всех причастных и виновных", — заявил президент на пресс-конференции в пятницу.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>