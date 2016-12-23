ЧЕЛЯБИНСК, 23 дек — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) в Челябинской области, где утром загорелись транспортная лента и уголь, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.

По данным спасательного ведомства, пожар начался в пятницу в 11.40 (09.40 мск) на коксохимическом производстве ММК. Горела транспортерная лента и уголь в наклонной галереи (от —1 до 32) между углеподготовительным цехом и коксовой батареей №8 коксохимического производства на площади 200 погонных метров.

"В 13.03 (11.03 мск) зафиксирована ликвидация открытого горения. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий пожара, в том числе осуществляется проливка помещений", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что информации о пострадавших и погибших не поступало.

Как сообщили РИА Новости на комбинате, в пятницу на коксовой батарее №4 произошло возгорание конвейерной ленты. Площадь возгорания незначительна, в пределах 100 квадратных метра. "Жертв нет. Производственный процесс идет в обычном режиме. Задымление связано с материалом возгорания (прорезиненный материал)", — рассказал представитель комбината.