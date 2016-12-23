Под Саратовом вынесли приговор "цыганской жене", родившей от 12-летнего

САРАТОВ, 23 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пугачевский районный суд Саратовской области в пятницу приговорил к ограничению свободы сроком на два года Билану Бурлуцкую, обвиняемую в половом сношении с 12-летним мальчиком, от которого она родила сына, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее управление СК РФ по региону сообщало, что по версии следствия, в ноябре 2015 года в одном из частных домов города Пугачев обвиняемая дважды вступила в половое сношение с 12-летним мальчиком, с которым она якобы "заключила брак по цыганским обычаям". Девушка забеременела и в июле 2016 года родила сына, после чего о ситуации стало известно правоохранительным органам. Суд в Пугачеве в пятницу приступил к рассмотрению дела Бурлуцкой в закрытом режиме.

"С применением статьи 64 УК РФ ей назначено наказание ниже низшего предела — 2 года ограничения свободы", — сказал собеседник агентства. Бурлуцкая признана виновной по статье "половое сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста".

Ранее в областной прокуратуре сообщили РИА Новости, что фигурантка дела вину признала и по ее ходатайству дело рассматривалось в особом порядке судопроизводства, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей.

Источник в правоохранительных органах области ранее уточнил РИА Новости, что 19-летняя фигурантка дела и ее 12-летний возлюбленный, которые воспитывались в цыганских семьях, живут совместно.